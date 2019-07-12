السعودية اليوم / مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر هجوم انتحاري في أفغانستان



كابول 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون، جراء تفجير انتحاري نفذه قاصر في مديرية (بتشيراجام) بالإقليم الواقع في شرقي أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهارعطاء الله خوجياني أن الانتحاري فجر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبينا لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم.

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11:22ت م

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