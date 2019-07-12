شكرا لقرائتكم أسعار النفط قرب أعلى مستوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-12 أسعار النفط قرب أعلى مستوى متابعات الخليج 365 - واس اقتربت أسعار النفط الخام اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت بمقدار53 سنتاً أو نسبة 0.8 % إلى 67.05 دولاراً أمريكياً .

وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 % إلى 60.62 دولاراً أمريكياً.









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