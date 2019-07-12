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2019-07-12 تحذير من غبار مكة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة ، تشمل ” الخرمة ، والقنفذة ، والليث ، والموية وتربة ، ورنية ” ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خصوصا قائدي المركبات على الطرق السريعة.









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