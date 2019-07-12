أمير منطقة الرياض بالنيابة يقوم بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام والمدن الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - موسكو

قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في إطار زيارة الرسمية لعاصمة روسيا الاتحادية موسكو بجولة على مشاريع البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية.

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واطلع خلالها على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد سموه أنظمة النقل العام الكهربائية واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية.

وعقد عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشاريع على العاصمة.

رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.