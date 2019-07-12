السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - موسكو
قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في إطار زيارة الرسمية لعاصمة روسيا الاتحادية موسكو بجولة على مشاريع البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية.
واطلع خلالها على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد سموه أنظمة النقل العام الكهربائية واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية.
وعقد عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشاريع على العاصمة.
رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير منطقة الرياض بالنيابة يقوم بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام والمدن الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.