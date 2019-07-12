تابع اعتماد سلم رواتب المعلمين والمعلمات الجديد 1440 بالسعودية وربط العلاوة السنوية باختبار الكفايات...

“سلم رواتب المعلمين الجديد”، أعزائي المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية يسعدنا أن نزف إليكم نبأ اعتماد مجلس الوزراء لسلم الرواتب بالتعديلات الجديدة ضمن رؤية 2030، حيث قام مجلس الوزراء بإقرار التعديلات الجديدة على نظام الرواتب الخاص بالوظائف التعليمية، بناءً على توصية من الجهات المعنية، وكان قد أثير خلال الفترة الماضية تساؤلات عن ماسيتم من تعديلات بالنظام الجديد، ولماذا تأخر إقرار هذه التعديلات.

واستمراراً لعمليات الإصلاح في منظومة التعليم بالسعودية، فقد تقرر أن يتم الحصول على العلاوة السنوية للمعلمين، لمن اجتاز اختبارات الكفايات خلال الخمس سنوات الماضية، ويعتب ذلك شرط لحصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبار الخاص بالرخصة نفسها.

ولكن خرج مجلس الوزراء السعودي بموافقة على النظام الجديد لرواتب المعلمين، تحت مسمى “سلم رواتب المعلمين”، وتضمنت التعديلات 6 مستويات ولكل مستوى 6 درجات، بالإضافة لمصطلحات جديدة لدرجات المعلمين، والمعلمين في حيرة من كيفية التعديل للرواتب الجديدة وإضافة العلاوة على حسب المستوى والدرجة التي ينتمي إليها المعلم بالمصطلحات الجديدة.

مصطلحات جديده للمعلمين بالنظام الجديد للرواتب

ضم التعديل الجديد على سلم الرواتب للمعلمين عدد من المصطلحات الجديدة للمعلم وهي “مساعد معلم- معلم ممارس- معلم متقدم- معلم خبير”.

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شروط الترقي بين الدرجات الجديدة

الشهادة الحاصل عليها المعلم سواء “دبلوم- بكالوريوس- ماجيستير- دكتوراه”.

الحصول على دورات تدريبية مختلفة.

سنوات الخبرة التي تحتسب عند المفاضلة.

مستوى العلاوة في السلم الوظيفي الجديد

المستوى قيمة العلاوة الأول تتراوح بين 300 إلى 600 ريال الثاني تتراوح بين 320 إلى 620 ريال الثالث تتراوح بين 340 إلى 640 ريال الرابع تتراوح بين 310 إلى 580 ريال الخامس تتراوح بين 380 الى 510 ريال السادس 400 ريال

وتعم حالة من التساؤلات حول طريقة تطبيق السلم الجديد للرواتب، والتعديلات الجديدة على مصطلح المعلم، وأوضح السيد وزير التعليم السعودي دكتور “أحمد العيسى” أنه لانية للوزارة في إلغاء بدل التدريس.