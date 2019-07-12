دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper العثور على جثة بالجانب الكندي لشلالات نياجرا يشتبه أنها للمبتعث السعودي المفقود

كشفت عائلة «مفقود شلالات نياجرا» الأمريكية لـ«عاجل»، أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم «قاسم عداوي»، وبدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من شخصيته.

وأوضح الدكتور محمد عداوي شقيق زوجة المبتعث لـ«عاجل» أن السلطات الأمريكية أبلغتهم عن عثور السلطات الكندية على جثة بالجانب الكندي من شلالات نياجرا تحمل نفس صفات الطول والعلامات التي أدلت بها العائلة للمحققين منذ اختفائه.

وتابع عداوي، أنهم بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية صباح اليوم لتأكيد هوية الجسد.

وكانت «عاجل»، نشرت يوم الاثنين الماضي، تفاصيل فقدان المبتعث السعودي قاسم عداوي، وفقًا للدكتور مهند عدواي شقيق زوجة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وقال عداوي - في تصريحات لـ«عاجل»- إن المفقود كان في جولة بشلالات نياجرا في نحو الساعة 8 مساء بتوقيت أمريكا، وطلب من أولاده الذهاب إلى السيارة، وأخبرهم أنه سيذهب للتصوير.

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وأضاف شقيق زوجة المبتعث المفقود، أنه بعد فترة لم يعد، وتم الاتصال بالشرطة وإخبارها أن شخصًا سقط في هذه الفترة.

وتابع: «لا يزال البحث جاريًا، وبعض شهود العيان ذكروا أنهم شاهدوا شخصًا يسقط في الماء والبعض سمع نداءات استغاثة»، مُشيرًا إلى أن الشرطة مشطت المنطقة الصخرية تحت الشلال ولم يتم العثور عليه.

وأوضح شقيق زوجة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية قاسم عدوي، أن البحث لا يزال جاريًا في الماء.

يذكر أن الفقيد من أهالي قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء في مرحلة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وقد غيَّر تخصصه السابق في الإسعاف الجوي بعد أن أمضى فيه عامًا ونصف العام.