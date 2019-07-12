حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.
كما يُتوقع، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتسجل أعلى درجة حرارة على المملكة في الأحساء والدمام 45 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة 20 درجة مئوية. وفيما يخص حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية، بسرعة 15- 40 كلم/ساعة.
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