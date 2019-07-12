- 1/2
- 2/2
:
.
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن قيادة المركبة تحتاج للتركيز التام والابتعاد عن كل ما يشتت الذهن، محذرة من بعض التصرفات التي تشتت الذهن.
وقال المرور إنه لضمان عدم تشتت الذهن خلال قيادة المركبة يجب الابتعاد عن الهاتف المحمول وتأمل المناظر الخارجية.
وأضاف أنه يجب أيضاً عدم الانشغال مع بقية ركاب المركبة، والابتعاد عن محاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يطالب قائدي السيارات بالابتعاد عن 4 أمور أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.