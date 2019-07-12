“المرور” يطالب قائدي السيارات بالابتعاد عن 4 أمور أثناء القيادة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن قيادة المركبة تحتاج للتركيز التام والابتعاد عن كل ما يشتت الذهن، محذرة من بعض التصرفات التي تشتت الذهن.

وقال المرور إنه لضمان عدم تشتت الذهن خلال قيادة المركبة يجب الابتعاد عن الهاتف المحمول وتأمل المناظر الخارجية.

وأضاف أنه يجب أيضاً عدم الانشغال مع بقية ركاب المركبة، والابتعاد عن محاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة.



