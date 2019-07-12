تطبيق تويتر سيتيح للمستخدمين إمكانية تثبيت قوائمهم المفضلة

:



.

لم تتلق ميزة القوائم في تطبيق تويتر الكثير من الاهتمام بالسابق، ومع ذلك يُمكِن أن تكون هذه الخاصية مفيدة للغاية.

على سبيل المثال، تكمُن أهميتها في تنظيم الحسابات عن طريق الاهتمام أو الاطلاع على أحدث التغريدات المفضّلة بسرعة.

عمومًا في الشهر الماضي، قامت تويتر بجعل خاصية القوائم أكثر بروزًا، وذلك من خلال اختبارها في علامة تبويب في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

والآن، هناك ميزة أخرى تستعد الشركة إطلاقها للجميع، وهي تثبيت القوائم المفضّلة في الأعلى أملًا في جعل القوائم أكثر انتشارًا بين مستخدمي التطبيق.

Advertisements

حيث سيتمكن المستخدم من تحديد القوائم التي يمكنك التنقل بينها في الشاشة الرئيسية وتثبيتها في الجزء العلوي من صفحة القوائم الخاصة به بهدف تسهيل الوصول إليها.

سواء كانت تلك القوائم التي أنشأها المستخدم أو القوائم العامة التي أعدّها آخرون.

وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم تويتر: “هذه الميزة مجرد اختبار، وسيشاهدها حاليًا عدد محدود من الأشخاص في التطبيق”.

أخيرًا، بهذه الإضافة تقدّمت الشركة خطوة للأمام، ويمكن أن تلعب هذه الميزة دورًا بارزًا في تحسين الجداول الزمنية القابلة للتخصيص.

لكن المهم الآن هو معرفة حجم التفاعل مع الميزة الجديدة ورؤية نجاح الشركة في جذب اهتمام المستخدمين للقوائم.

