نظام ماك يحصل على تحديث جديد من آبل لحل ثغرة تطبيق Zoom

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بهدوء تام، قامت شركة آبل بتحديث نظام تشغيل ماك لحل مشكلة الثغرة الأمنية التي تواجه مستخدمي تطبيق محادثات الفيديو Zoom، والتي ظهرت بالأمس. ويأتي هذا التحديث بالرغم من أن التطبيق ليس من تطوير الشركة، لكنه في نفس الوقت يؤثر على أكثر من 4 ملايين مستخدم حول العالم يتعاملون به في أكثر من 750,000 شركة حول العالم.
ويقوم التحديث الجديد على حذف ملفات “خادم الويب المحلي” على الجهاز في تطبيق Zoom، والمتسبب بالثغرة الأمنية الأخيرة في النظام.
وتعمل آبل على إرسال التحديثات الأمنية لأجهزتها بين الحين والأخر لتفادي المشاكل الأمنية، لذلك قامت بالعمل مع Zoom على الأمر.
وصرحت الناطقة باسم شركة Zoom لموقع TechCrunch أنهم عملوا مع آبل على حل المشكلة الأمنية المتعلقة بالتطبيق، وهم سعداء بالعمل معها لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن. فيما قالت صاحبة نظام ماك أنها قامت بإرسال التحديث لحماية المستخدمين من أي خطر محدق بأجهزتهم بسبب ميزة “خادم الويب المحلي” والملفات التي تخزنها على أجهزة المستخدمين.
يمكن القول أنه لا داعي للقلق الآن حول المخاطر الأمنية المتعلقة بتطبيق محادثات الفيديو الشهير مع وصول هذا التحديث.
يُشار أن ثغرة أمنية تواجهها الساعة الذكية لآبل مع تطبيق Walkie Talkie والذي قامت الشركة بإيقافه اليوم لتفادي أي مخاطر.
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