شركة الاتصالات للمدفوعات الرقمية تعلن وظائف تقنية لحملة البكالوريوس

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تعلن شركة الاتصالات السعودية للمدفوعات الرقمية (STC Pay) عن توفر عدد من الوظائف التقنية في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:
– إداري قواعد بيانات مبتدئ (Junior Database Administrator)
المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي مع خبرة سنتين في إدارة قواعد البيانات (SQL).
– مهندس تشغيل الأنظمة (Systems Operation Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب أو هندسة حاسب) مع خبرة في تثبيت واستكشاف الأخطاء واصلاحها على بيئة (Linux) و (Windows).
نبذة عن الشركة:
تم إبتكار نظام المدفوعات الرقمية (STC Pay) وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية لتقديم حلول الدفع الإلكتروني تحت مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي باستخدام شبكة الاتصالات السعودية من خلال محفظة إلكترونية آمنة لتمكين كلا الجانبين من إكمال معاملاتهم بسهولة وأمان.
طريقة التقديم:
للتقديم على وظيفة (إداري قواعد بيانات مبتدئ): إضغط هنا
للتقديم على وظيفة (مهندس تشغيل الأنظمة): إضغط هنا
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