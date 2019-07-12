موهبة تعلن عن وظيفة إدارية في التعليم الإلكتروني للبكالوريوس فأعلى

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تعلن مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة و الإبداع عن توفر وظيفة إدارية بمسمى خبير التعليم الإلكتروني (E-Learning Expert) في مقر المؤسسة بالرياض على النحو التالي: الشروط: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، التعليم، تقنيات التعليم) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات ويفضل في مجال التعليم الإلكتروني.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات متقدمة في تقنية المعلومات. الوصف الوظيفي: Advertisements توفير الدعم المحتوى وإدارة وضمان جودة مشاريع وخدمات التعليم الإلكتروني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق معايير الجودة والأهداف المرجوة من موهبة. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1440/11/8هـ (الموافق 2019/7/11م) من خلال الرابط: http://bit.ly/2SbroM5





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