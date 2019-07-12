شركة هيلتون العالمية تعلن فتح باب التقديم في برنامج مدراء المستقبل

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تعلن شركة هيلتون العالمية القابضة (فنادق ومنتجعات هيلتون) عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين (مدير المستقبل) للعام 2019م والمنتهي بالتوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في أي من تخصصات (الإدارة، الضيافة) من كلية أو جامعة معتمدة.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

نبذة عن البرنامج:

يهدف برنامج تطوير الخريجين (مدير المستقبل) إلى استقطاب وتطوير الخريجين الموهوبين وحديثي التخرج وإلحاقاً سريعاً في المناصب الإدارية من خلال برنامج مكثف لمدة (6 أشهر) يقام في مدينة (مكة المكرمة) لاكتساب خبرة تشغيلية وتجربة شاملة أثناء العمل داخل المناطق التشغيلية الرئيسية.

مزايا البرنامج:

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– تدريب منتهي بالتوظيف.

– رواتب تنافسية بداية من الالتحاق بالوظيفة.

– إجازة سنوية.

– الإنضمام لعضوية هيلتون الذي يوفر أسعاراً مخفضة في فنادقها بكافة أنحاء العالم.

– مزايا أخرى.

نبذة عن شركة هيلتون:

شركة هيلتون العالمية القابضة (Hilton) شركة ضيافة أمريكية عالمية تدير وتملك حق الامتياز لمحفظة واسعة من الفنادق والمنتجعات يبلغ عددها (4660) منشأة تحتوي على (765,000) غرفة في أكثر من 100 بلد حول العالم، مكونة بذلك أكبر سلسلة فنادق في العالم من حيث عدد الغرف والحضور العالمي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1440/11/8هـ (الموافق 2019/7/11م) من خلال الرابط:

http://bit.ly/2SaIxFE

