بالفيديو.. شابان يتسلقان جدران منزل يحترق لإنقاذ 3 أطفال حاصرتهم النيران

جسد شابان من سكان حي الخضراء بمكة المكرمة مساء أمس الخميس، معنى البطولة عندما تسلقا جدران أحد المنازل لإنقاذ ثلاثة أطفال نشبت النيران في شقتهم، أثناء غياب ذويهم عن البيت.

وذكر المواطن محسن الحارثي، أحد سكان الحي، لـ«عاجل» أنه شاهد الأطفال يقفون في شباك شقتهم وتتعالى صرخاتهم، يستغيثون من النيران ومطالبين بمساعدتهم، بينما يتصاعد الدخان من جوانب الشقة المحترقة.

وأضاف أنه خلال الاتصال بالجهات المختصة بالدفاع المدني لطلب المساعدة، تسلق الشابان إبراهيم حسين عسيري، وعبدالعزيز عبدالرحمن الزهراني، من سكان حي الخضراء، جدران المنزل حتى وصلا إلى الشباك الذي يقف به الأطفال الثلاثة وقاما بكسر بعض من الحديد الجانبي لإخراج الأطفال.

وأوضح أنه بفضل من الله وبجهود هذين الشابين تم إنقاذ الأطفال وإخراجهم وهم بصحة جيدة، وتم إسعافهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما باشرت وحدات الاطفاء إخماد الحريق.

وقدم المواطن الحارثي شكرة وتقديره للشابين على موقفهم البطولي النبيل والإنساني في نفس الوقت.