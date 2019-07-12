السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده



جدة 9 ذو القعدة 1440هـ الموافق 12 يوليو 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:08ت م

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جدة 9 ذو القعدة 1440هـ الموافق 12 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:08ت م0016

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