دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخبير الحصيني يتوقع أجواء حارة في إجازة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وأشار الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى أن الأجواء خلال إجازة نهاية الأسبوع ستكون حارة نهارًا، مع وجود رياح نشطة على السواحل الشرقية والغربية.

وأضاف أن الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع، أجواء حارة نهارًا تميل إلى الحرارة في الثلث الأول من الليل، معتدلة في الثلث الثاني، لطيفة في الثلث الأخير، على معظم المناطق، وتميل إلى البرودة خارج المدن ليلًا على الوسطى والشمالية في الساعات المتأخرة من الليل، مع رياح نشطة على الشرقية والساحل الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وجهت اليوم، تنبيهًا برياح متربة وأمطار رعدية وسيول على خمسة مناطق تستمر حتى ساعات المساء.

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وأشارت هيئة الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، على منطقتي عسير وجازان، وإلى وجود أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والباحة، وإلى نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتابعت أن الحالة الجوية السابقة مستمرة على منطقة عسير حتى الساعة الثامنة مساءً، وعلى منطقة جازان حتى الساعة التاسعة مساءً، وعلى منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساءً، وعلى منطقتي الباحة ونجران حتى الساعة السابعة مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بنجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.