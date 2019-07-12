ترمومتر الثروة يصعد عالميًّا بـ"أثرياء السعودية".. ماذا عن الكويت والإمارات؟

كشف تقرير الثروة العالمية الذي أصدرته شركة "كابجيميني" الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ارتفاع عدد الأثرياء في السعودية والكويت خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية سجّلت زيادة بواقع 4.7% في عدد الأثرياء والثروة على التوالي؛ لتحتل بذلك المرتبة الـ16 عالميًّا؛ في حين تراجع عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 6%، كما تقلص إجمالي الثروة بنحو 9%.
وسجل التقرير أن الكويت تبوأت المرتبة 17 على المستوى العالمي، والثانية خليجيًّا بالنسبة لقائمة أكثر الدول في عدد الأثرياء؛ علاوة على رصد زيادة إجمالي قيمة ثرواتهم بنسبة 6%.
وخلُصت الشركة الفرنسية، في تقريرها، إلى أن إجمالي ثروات أغنياء العالم انخفض خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنحو 3%، نزولًا إلى 68.1 تريليون دولار.. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الخسائر التي مُنيت بها أسواق الأسهم.
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