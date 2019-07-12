السعودية اليوم / الثقافة والفنون بالطائف تنظّم ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي



الطائف 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

نظّمت لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون بالطائف، مساء أمس، ورشة عمل تفاعلية للتصوير الفوتوغرافي بمشاركة عدد من المصورين الفوتوغرافيين بالطائف، إضافة إلى تنظيم حفل فني بمشاركة عدد من الفنانين.

يذكر أن الليالي الصيفية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف تواصل فعاليتها مساء يوم الاثنين القادم الموافق 15 يوليو بعدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة، حيث سيعاود المنتدى الثقافي فعالياته ببرنامجه الثقافي "القراءة للجميع" كما ستقام ندوة روائية.

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