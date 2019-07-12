تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات منطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة ، تشمل الخرمة والقنفذة والليث والموية وتربة ورنية تستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خصوصا قائدي المركبات على الطرق السريعة.