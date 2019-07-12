الان تتابع وظائف شاغرة في الرياض وجازان وحائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت شركة المطاحن الثانية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة وتأمل الشركة ممن تتوفر لديه الشروط الموضحة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: [email protected] وذلك خلال اسبوعين من تاريخ 14 /7 /2019 ومراعاة كتابة أسم الوظيفة والمدينة المتقدم عليها في خانة عنوان الإيميل. وقالت ان الوظائف المتاحة هي: أخصائي صيانة (الرياض – وظيفة واحدة). أخصائي مواصفات المنتجات (الرياض – وظيفة واحدة). أخصائي زيارة واختبار المختبرات (الرياض – وظيفة واحدة). أخصائي أمن صناعي (الرياض – وظيفة واحدة). Advertisements أخصائي دعم تقنية معلومات (الرياض – وظيفة واحدة). مراقب شؤون موظفين (جازان – وظيفتان). منسق التدريب (جازان – وظيفة واحدة). أخصائي ميزانية (جازان – وظيفتان). محاسب (جازان – وظيفة واحدة). أخصائي أعلاف (جازان – وظيفة واحدة). سائق (جازان – وظيفة واحدة). سائق (الرياض – وظيفة واحدة). سائق (حائل – وظيفة واحدة).

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