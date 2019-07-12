الان تتابع شاهد التفاصيل: 370 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض / مركز التوظيف عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عددا من شركات القطاع الخاص. وذلك وفقا للتفاصيل التالية: الشركة الدولية للموارد البشرية sto/ ذكر شركة الصافي دانون المحدودة/ ذكر شركة ال طاوي للتشييد والبناء/ ذكر شركة مصنع دهانات الجزيرة/ ذكر الشركة الوطنية للتسويق المحدودة/ أنثى Advertisements شركة أباريل للتجارة المحدودة/ ذكر شركة أكسيوم تيلكوم/ ذكر شركة أركو/ أنثى مصنع شركة الشرقاوي لأنظمة لتوزيع الهواء/ ذكر شركة كدن العالمية/ أنثى شركة أكسيوم تليكوم/ أنثى تالنت السعودية/ أنثى وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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