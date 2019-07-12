دبي تشهد الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت "صيف دبي 2019"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تشهد دبي الدورة الثانية والعشرين من "مفاجآت صيف دبي 2019" التي تحمل معها عروضاً ترويجية وفعاليات ترفيهية على مدى ستة أسابيع تنتهي في بداية شهر أغسطس المقبل.

وتحتوي الدورة على الكثير من الفعاليات الصيفية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تشمل مجموعة كبيرة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية في أفضل مراكز التسوق والمعالم السياحية والفنادق ووجهات الترفيه العائلية وخيارات المطاعم التي تنتظر المقيمين والزوّار.

وبدأت الكثير من المتاجر بمناسبة فعاليات صيف دبي في عمل تخفيضاتٍ تتراوح بين 25–75 بالمئة على أكثر من 300 علامة تجارية في 3،500 متجر مشارك على مدى ستة أسابيع.

كما تشهد مراكز التسوّق في دبي عرضاً يومياً خاصاً على منتج معين في موقع محدد، فيما لا تكتمل تجربة زوّار دبي إلّا بالتعرّف على تاريخها العريق، حيث تتيح المتاحف والمراكز الثقافية التي تنتشر في المدينة، ومنها متحف الشندغة وقرية المرموم التراثية ومتحف الاتحاد ومتحف دبي ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضارية.

وتضم دبي الكثير من المعالم السياحية التي يمكن زيارتها خلال الحدث، حيث يمكّن للزوّار الاستمتاع بمشاهد خلّابة للمدينة عند زيارة برواز دبي، أو زيارة "ذي بوينت" على جزيرة نخلة جميرا للتسوّق، وتجربة المطاعم والمقاهي المطلّة على مياه الخليج العربي.

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وتقدّم الكثير من الوجهات الترفيهية عروضاً خاصة خلال مفاجآت صيف دبي، وتمثل تلك الوجهات المكان المثالي للعائلات للاستمتاع بأجمل الأوقات بعيداً عن حر الصيف، سواء كانت حدائق مائية مثل مدينة أكوافنتشر المائية، وحديقة وايلد وادي المائية، وحديقة لاغونا المائية الجديدة في لامير، أو مراكز الترفيه الداخلية مثل هب زيرو وجرين بلانيت في سيتي ووك، والذي يضم مجموعة متنوعة من الطيور والزواحف، بالإضافة إلى عالم مدهش في مركز دبي التجاري العام.

ويعود "عالم مدهش"، أحد أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة الصيف الحالي في دورته العشرين ليضفي أجواء البهجة والمرح على زواره من العائلات والأطفال، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 17 أغسطس 2019 في القاعات 3-7 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك ميركاتو، أحد الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمفاجآت صيف دبي العام الحالي بباقة مميزة من الفعاليات الترفيهية وعروض التسوق والجوائز المذهلة، التي تغني تجربة المتسوقين على مدى ستة أسابيع خلال مفاجآت الصيف بدءاً من 21 يونيو حتى 3 أغسطس.

ويشهد أجواء التشويق والحماس أرجاء ميركاتو، إذ يعلن للمتسوقين عن تجربة التزحلق المميزة داخل المول، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من خلال منطقة الانزلاق العملاقة الممتدة من الطابق الأول حتى الطابق الأرضي، إضافة إلى عروض السيرك العالمية التي تجمع بين المرح والألعاب البهلوانية وعروض السيرك الشيقة وورش عمل السيرك للأطفال.