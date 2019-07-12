"عاجل" تعتذر عن نشر مادة خالفت نظام المطبوعات والنشر

إن صحيفة عاجل الإلكترونية وبناءً على القرار رقم (89) لعام 1440هـ الصادر من اللجنة الإبتدائية الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر تعتذر للهيئة العامة للزكاة والدخل عن الإساءة التي بدرت منها في حقها لقاء الخبر بعنوان (بالمستندات والوثائق.. قيادي بـ"زكاة مكة" يهدر ملايين الريالات مجاملة لشركة كبرى) المنشور بتاريخ 18 / 6 / 1438 هـ

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