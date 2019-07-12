اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على تباين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 60ر9 نقطة، أو ما يعادل 04ر0% ، ليصل إلى 13ر21653 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 52ر2 نقطة، أو ما يعادل 16ر0% ، ليصل إلى 11ر1576 نقطة.

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07:07ت م

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