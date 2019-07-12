شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا «تصيح»: السعوديون قاطعونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكدت وكالة فرانس برس - نقلاً عن أرقام وزارة السياحة التركية - ما نشرته "الخليج 365" هذا الأسبوع عن تضاؤل وتيرة تدفق السياح السعوديين على تركيا بسبب السياسات المعادية للمملكة من جانب نظام الرئيس رجب أردوغان. وذكرت وزارة السياحة التركية أن عدد السياح السعوديين تراجع بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت فرانس برس أمس إلى أن مقاطعة السعوديين لا تشمل السياحة في تركيا فحسب، بل أضحت تطاول السلع الغذائية والاستهلاكية. وتوقع باحث في واشنطن أن يشهد سوق العقارات التركية نفوراً من المشترين السعوديين. وكانت "الخليج 365" أشارت أخيراً إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة جورجيا غدت وجهة مفضلة للسياح السعوديين بدل تركيا. وأكد سعوديون كثر أنهم باتوا يفضلون السياحة الداخلية أكثر من أي وقت مضى.

أكدت وكالة فرانس برس - نقلاً عن أرقام وزارة السياحة التركية - ما نشرته "الخليج 365" هذا الأسبوع عن تضاؤل وتيرة تدفق السياح السعوديين على تركيا بسبب السياسات المعادية للمملكة من جانب نظام الرئيس رجب أردوغان. وذكرت وزارة السياحة التركية أن عدد السياح السعوديين تراجع بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت فرانس برس أمس إلى أن مقاطعة السعوديين لا تشمل السياحة في تركيا فحسب، بل أضحت تطاول السلع الغذائية والاستهلاكية. وتوقع باحث في واشنطن أن يشهد سوق العقارات التركية نفوراً من المشترين السعوديين. وكانت "الخليج 365" أشارت أخيراً إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة جورجيا غدت وجهة مفضلة للسياح السعوديين بدل تركيا. وأكد سعوديون كثر أنهم باتوا يفضلون السياحة الداخلية أكثر من أي وقت مضى.

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