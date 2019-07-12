محمد بن مسعود - الدمام - عائلة "مفقود شلالات نياجرا" لـ"الخليج 365": السلطات الكندية تعثر على جثة "مشابهة" وتبدأ التحققمحمد المواسي الخليج 365 2019-07-12
كشفت عائلة "مفقود شلالات نياجرا" الأمريكية لـ"الخليج 365"، قبل قليل، عن أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم "قاسم عداوي"، وبدأت اتخاذ الإجراءات للتحقق.
وقال ماجد عداوي لـ"الخليج 365": "السلطات الكندية عثرت على الجسد نفس الطول والعلامات التي أبلغنا عليها وبانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية غدًا صباحًا لتأكيد هوية الجسد"، مضيفًا أن التيار جرف ذلك الجسد إلى البحيرة التي نصفها أمريكي ونصفها كندي.
وكانت القنصلية السعودية في نيويورك كشفت عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
02:04 AM
بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان لتأكيد هويته
كشفت عائلة "مفقود شلالات نياجرا" الأمريكية لـ"الخليج 365"، قبل قليل، عن أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم "قاسم عداوي"، وبدأت اتخاذ الإجراءات للتحقق.
وقال ماجد عداوي لـ"الخليج 365": "السلطات الكندية عثرت على الجسد نفس الطول والعلامات التي أبلغنا عليها وبانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية غدًا صباحًا لتأكيد هوية الجسد"، مضيفًا أن التيار جرف ذلك الجسد إلى البحيرة التي نصفها أمريكي ونصفها كندي.
وكانت القنصلية السعودية في نيويورك كشفت عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.
، عائلة "مفقود شلالات نياجرا" لـ"الخليج 365": السلطات الكندية تعثر على جثة "مشابهة" وتبدأ التحقق ،
المصدر : الخليج 365
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