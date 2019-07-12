محمد بن مسعود - الدمام - حصلت المبتعثة من جامعة الطائف، أشواق طالع الثبيتي على درجة الدكتوراه من جامعة ريدنج البريطانية، في تخصص تصنيف النبات الجزئي بعد نجاحها في استخلاص DNA من النباتات المعشبية التي تجاوز عمرها ١٠٠ عام. "أشواق الثبيتي" تحصد الدكتوراه في علم النبات من جامعة بريطانية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12 حصلت المبتعثة من جامعة الطائف، أشواق طالع الثبيتي على درجة الدكتوراه من جامعة ريدنج البريطانية، في تخصص تصنيف النبات الجزئي بعد نجاحها في استخلاص DNA من النباتات المعشبية التي تجاوز عمرها ١٠٠ عام. 12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 Advertisements 01:38 AM حصلت المبتعثة من جامعة الطائف، أشواق طالع الثبيتي على درجة الدكتوراه من جامعة ريدنج البريطانية، في تخصص تصنيف النبات الجزئي بعد نجاحها في استخلاص DNA من النباتات المعشبية التي تجاوز عمرها ١٠٠ عام. ، "أشواق الثبيتي" تحصد الدكتوراه في علم النبات من جامعة بريطانية ،

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