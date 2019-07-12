، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي "الشهيد الخبراني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله–، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي حسين بن عيسى حسين خبراني، أحد منسوبي القوات البرية الذي اُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة وجميع القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

من جانب آخر، عبّر والد وذوو الشهيد "الخبراني" عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.