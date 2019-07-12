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تلقت أسرة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا قاسم عداوي، اتصالاً من الشرطة الأمريكية يُفيد بعثورهم على شيء يتعلق باختفاءه، دون أن يفصحوا عن طبيعة ما وجدوه، إن كان جثة الغريق أو شيء من متعلقاته.
وأكد الدكتور محمد عداوي وفقًا لـ«عكاظ»، أن الشرطة أبلغتهم بعثورهم على شيء لم يفصحوا عنه، مشيراً إلى أنه في طريقة للموقع لمعرفة ما عثروا عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية لأسرة المبتعث المفقود: عثرنا على شيء يخصه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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