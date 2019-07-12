ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا، المواطنين والمواطنات المتواجدين في محافظة موغلا، توخي الحيطة والحذر، نظراً لاندلاع حرائق في غابات منطقتي غوجيك ودالامان، وامتداد الحرائق إلى الغابات في مدينة فتحية.
وأوضحت السفارة عبر «تويتر» اليوم (الخميس)، أنها سوف تتلقى اتصالات المواطنين في حالات الطوارئ ولطلب المساعدة عبر على الأرقام التالية:
00905495646655 – 00905496484455 – 00905497495555.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام للسعوديين في تركيا بشأن حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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