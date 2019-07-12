أبرز فعاليات المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

يشهد عدد من مناطق المملكة إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وترفيهية متنوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتستهدف هذه الفعاليات جميع أفراد المجتمع، وتتيح لهم فرصة للاستمتاع بأجواء من المرح.

وفيما يلي نستعرض أهم هذه الفعاليات:

جدة: مسرحية العرض العظيم: غنائية استعراضية للسيدات والأطفال، تقام على مسرح الرجاء – مدارس الإبداع، من 10-12 يوليو من الساعة 8 مساء إلى 10:30 مساء.

أسبوع الملاكمة: يتضمن نزالاً للملاكم البريطاني أمير خان، وظهوراً خاصاً لأحد نجوم أفلام “روكي” النجم “سيلفستر ستالون”، وخبير فنون الدفاع عن النفس الروسي “خالابيب”. يقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية، خلال الفترة من 7-12 يوليو من الساعة 9-11 مساء.

الشرقية: الملتقى الرياضي الترويحي: يشتمل على عروض تزلج وجمباز وفنون تشكيلية، يقام في الواجهة البحرية بالخبر، من 10-12 يوليو، من الساعة 6-10 مساء.

عسير: حفلات صيف أبها: حفل لفنان العرب محمد عبده والفنان فارس مهدي بمسرح طلال المداح “المفتاحة”، يوم الجمعة 12 يوليو من الساعة 8-12 ليلاً.

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فلتنا جنوبية: فعالية تتضمن عروضا منوعة مثل عروض الخفة والصوت والضوء والألعاب النارية، بالإضافة إلى الزومبا النسائية.

الأحساء: بطولة الألعاب الإلكترونية العربية: بطولات لـ3 ألعاب على بلايستيشن وناينتيندو – مسرح أنيميشن وشخصيات عربية مثل طارق العربي ومحمد العربي وسامي كلارك. تقام بمركز الأحساء للمعارض، خلال الفترة من 9 إلى 14 يوليو، من الساعة 4 مساء إلى 12 صباحاً.

الأمسية الشعرية: تقام في النادي الأدبي بالأحساء.

الباحة: حفلات صيف الباحة: يحييه الفنان الدكتور عبادي الجوهر والفنانة أصالة.

مهرجان الأطاولة التراثي: يحكي حياة الآباء والأجداد من خلال تفعيل سوق ربوع قريش التاريخي بالأطاولة والقرية التراثية، والعديد من الفقرات الجديدة كالوادي التراثي. يقام في سوق ربوع قريش، خلال الفترة من 9 إلى 23 يوليو، من الساعة 4 عصراً وحتى 12 صباحاً.