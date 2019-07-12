أعلن حساب “طرق الرياض” عن تنفيذ وزارة النقل لأعمال صيانة في المخرج رقم 1 بالطريق الدائري الشمالي تستمر 10 أيام ابتداءً من تاريخ 9 ذي القعدة 1440هـ. وأوضح أن أعمال الصيانة سينتج عنها إغلاق المنحنى القادم من الشمال (طريق الملك خالد) والمتجه شرقاً للطريق الدائري الشمالي. وأفاد أن بإمكان السائقين القادمين من طريق الملك خالد إلى الدائري الشمالي الدوران من مخرج 38 على الدائري الغربي، أو الدوران من تقاطع طريق الأمير عبدالعزيز بن ثنيان مع طريق الملك خالد والدخول إلى الدائري الشمالي من مخرج 1.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرياض: إغلاق الجسر المتجه من طريق الملك خالد شمالاً إلى الدائري الشمالي لعشرة أيام.. وهذه الطرق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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