عودة «تويتر» للعمل بعد تعطله في مناطق بالشرق الأوسط وحول العالم

عاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمنصة التابعة له «تويت ديك»، إلى العمل، مساء اليوم الخميس، بعد فترة عطل قصيرة.

وأكد رواد مواقع التواصل في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط، بينها المملكة العربية السعودية، والأمريكتان، عجزهم عن الوصول إلى الموقع سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الجوالة.

ووفقًا لموقع «داون ديتيكتور»، المعني بمتابعة حالة المواقع والقدرة على الوصول إليها، فإن تعذر الوصول بدأ الساعة 2:46 دقيقة بتوقيت الولايات المتحدة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الشركة حتى الآن يوضح أسباب التعطل الذي أصاب الخدمة، وما إذا كان توقفها مرتبطًا بتحديث جديد يبثه الموقع لمستخدميه أم لا.

