شرطة الدمام تُطيح بتشكيل عصابي تخصص في سلب الأموال تحت التهديد

أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من عشرين متهمًا من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية.
وأشار النقيب الدريهم إلى أن جميع المضبوطين في العقد الرابع من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الوافدة بمدينة الدمام، وسلب الأموال منهم تحت التهديد باستخدام القوة، وقد تم القبض عليهم، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد النقيب الدريهم أن وزارة الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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