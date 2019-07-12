تعطل «تويتر» في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم

أبلغ آلاف المستخدمين حول العالم، مساء اليوم الخميس، عن تعطل الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمنصة التابعة له «تويت ديك».

وأكد رواد مواقع التواصل في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط، بينها المملكة العربية السعودية، والأمريكتان، عجزهم عن الوصول إلى الموقع سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الجوالة.

ووفقًا لموقع «داون ديتيكتور»، المعني بمتابعة حالة المواقع والقدرة على الوصول إليها، فإن تعذر الوصول بدأ الساعة 2:46 دقيقة بتوقيت الولايات المتحدة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الشركة حتى الآن يوضح أسباب تعطل الخدمة أو وقت عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.