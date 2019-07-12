غبار جازان يستمر إلى عيد الأضحى و8 تدابير لمواجهة الطوارئ

فيما واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيراتها من استمرار نشاط الرياح السطحية على المناطق الجنوبية والساحلية، أكد الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور لـ«دوت الخليج» أن موسم الغبار لهذا العام سيستمر إلى عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أن موسم الغبار سيكون متفرقًا، حيث يستمر عدة أيام ثم ينقطع ويعاود ظهوره مجددًا.

مواجهة الغبار

استنفرت لجنة الدفاع المدني بمنطقة جازان جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حالياً، وتشهد محافظات «أبوعريش، أحد المسارحة، الداير، الطوال، العارضة، بيش، صامطة، فيفاء، هروب، الدرب» استمرار موجات الغبار التي تتسبب في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية وحوادث المركبات.

8 تدابير

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير، وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ التي تشتمل على التأكد من جاهزية كل الأجهزة، واستعداداتها لتنفيذ المهام، والوقوف على العوائق التي تعترض سير الأعمال، والعمل على تذليل الصعوبات، وإيجاد الحلول المناسبة، والإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر والأمطار والسيول، واستعراض المشروعات المنفذة لمواجهتها، وكيفية التعامل مع مشكلات الظواهر البيئية المستقبلية المتوقعة ومعالجتها، مشددا على أهمية العمل الجاد وتضافر الجهود من قبل اللجنة والجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التعامل الأمثل قبل وقوع أي كوارث.

ذروة الغبار

أوضح الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور لـ«دوت الخليج» أن موسم الغبار خلال شهر يوليو الحالي سيبلغ ذروته، وأن مسبباته انخفاض للضغط الجوي جنوب البحر الأحمر، مما يساعد في نشاط الرياح الشمالية الغربية، مع تحرك للكتل الغبارية من شرق السودان، وتساعد في كثافة الغبار، وانعدام مدى الرؤية الأفقية.

سرعة 80

أبان مشهور أن «سرعة هبات الرياح المتوقعة خلال موسم الغبار تبلغ ما بين 40 إلى 70 كم في الساعة، وتصل إلى 80 كم، خاصة على المحافظات الشمالية الغربية من جازان من جهة الشقيق والدرب وبيش، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة على مرتفعات جازان هذه الأيام»، مضيفا أنه مع نهاية شهر يوليو وبداية أغسطس ستشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تعتبر موسمية من خلال تواجدها على أغلب المحافظات.

تواصل موجات الغبار على المناطق الجنوبية والساحلية:

- غبار منطقة جازان يستمر إلى عيد الأضحى

- الغبار سيبلغ ذروته في شهر يوليو

- سرعة الرياح 80 كم بالساعة

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- الشقيق والدرب وبيش الأكثر تأثرًا

- نهاية شهر يوليو وبداية أغسطس هطول أمطار موسمية على جازان

8 تدابير لمواجهة الطوارئ:

1ـ التأكد من جاهزية كل الأجهزة

2ـ الوقوف على العوائق

3ـ تذليل الصعوبات

4ـ توفير الحلول المناسبة

5ـ التعامل مع الظواهر البيئية ومعالجتها

6ـ أهمية العمل الجاد

7ـ استعراض المشروعات المنفذة

8ـ اتخاذ الإجراءات لمواجهة المخاطر