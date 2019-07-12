رحلات يومية لقطار الحرمين

علمت «دوت الخليج» بزيادة عدد رحلات قطار الحرمين السريع في موسم حج هذا العام، لتكون الرحلات يومية؛ لأجل خدمة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة، واستيعاب ونقل أكبر عدد ممكن من حجاج الداخل والخارج، بما يساهم في تقديم خدمات مميزة لهم، تتميز بالراحة والسرعة اللازمتين.

تم افتتاح قطار الحرمين أثناء الاحتفال باليوم الوطني في المملكة، الموافق الـ25 من سبتمبر 2018، لتخفيف الازدحام المروري بالمدينتين اللتين يقصدهما زوار البيت الحرام والمسجد النبوي، وبدأت أولى رحلاته في 11 أكتوبر 2018.

دقة المواعيد

قطار الحرمين السريع أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى التيسير على زوار بيت الله الحرم من خلال توفير قطار كهربائي بسرعة عالية، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، علمًا أن قطار الحرمين يستطيع نقل نحو 60 مليون راكب في العام الواحد، إذ يضم المشروع 35 قطارًا، بعدد 13 عربة للقطار الواحد، وتحتوي العربة الواحدة في القطار على أكثر من 410 مقاعد، في رحلة تستغرق ما يقارب (ساعتان) تبدأ في مكة مرورًا بجدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتنتهي في المدينة المنورة.

وذكرت إحصائية أن «عدد رحلات قطار الحرمين السريع خلال شهر يونيو الماضي 226 رحلة، وعدد المسافرين 94844 مسافرا، وكانت نسبة دقة المواعيد 96%».

وحدة معلومات

وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء أمس، لتبادل البيانات وتكاملها آليا بين الوزارة والهيئة.

وقع المذكرة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي.

عقب ذلك، أُعلن عن تدشين وحدة المعلومات والإحصاء بوزارة الحج والعمرة التي تختص بتوثيق وتقديم ومعالجة كافة المعلومات والأرقام المتعلقة بمجالات الحج والعمرة.

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وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات، وتنسيق الدراسات والبحوث ذات الصلة بالحج والعمرة، وتوقع الأزمات، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين فيما يخص منظومة الحج والعمرة، والأمور التي تؤدي إلى تطوير هذه المنظومة، وتقديم تجربة مبتكرة إعلاميا في كل ما يخص الحج والعمرة، والتنسيق لدورات وبرامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الهيئة العامة للإحصاء، وتقديم تقارير مفصلة والاستفادة من التصانيف الإحصائية والمعايير المعتمدة في الهيئة وتطبيقها.

قطار الحرمين في يونيو الماضي:

- 226 عدد الرحلات

- 94844 عدد المسافرين

- %96 دقة المواعيد

خطوات جديدة:

- مذكرة تفاهم بين وزارة الحج وهيئة الإحصاء.

- تدشين وحدة معلومات والإحصاء بوزارة الحج.