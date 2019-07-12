حلول لعوائق رواد الأعمال في عسير

رأس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس هيئة تطوير منطقة عسير في دورته الثالثة من العام الجاري، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع الذي عُقد في مقر الهيئة بأبها الجديدة عددًا من المحاور أبرزها: متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثاني، وسير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية، والتوجه الإستراتيجي، ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، إضافة إلى استعراض أعمال مكتب إدارة المشروعات لإدارة العمليات التطويرية ومبادرات التنمية.

كما عقد أمير منطقة عسير لقاءً مع روّاد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير، وذلك على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

واستمع أمير عسير إلى مقترحات وآراء رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير والمشكلات التي تواجههم، واتخاذ الحلول المناسبة لها التي جاءت في مقدمتها تسهيل إجراءات الاستثمارات، وبحث إنشاء منصات للغوص في سواحل المنطقة، بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود بالمنطقة، إضافة إلى تمديد الوقت الزمني لفتح المحلات التجارية في الفترة المسائية، وحل مشاكل الاقتراض لرواد ورائدات الأعمال، إلى جانب مناقشة عددٍ من المواضيع المتعلقة بالاستثمار في محافظة بارق.

إلى ذلك كرم الأمير تركي بن طلال عددًا من الضباط والأفراد من منسوبي الدفاع المدني وطيران الأمن والقطاعات العسكرية والمدنية التي شاركت في إنقاذ المواطن الذي عَلِق في تهامة غرب متنزه السودة الأسبوع الماضي.