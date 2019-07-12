وناقش الاجتماع الذي عُقد في مقر الهيئة بأبها الجديدة عددًا من المحاور أبرزها: متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثاني، وسير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية، والتوجه الإستراتيجي، ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، إضافة إلى استعراض أعمال مكتب إدارة المشروعات لإدارة العمليات التطويرية ومبادرات التنمية.
كما عقد أمير منطقة عسير لقاءً مع روّاد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير، وذلك على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها.
واستمع أمير عسير إلى مقترحات وآراء رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير والمشكلات التي تواجههم، واتخاذ الحلول المناسبة لها التي جاءت في مقدمتها تسهيل إجراءات الاستثمارات، وبحث إنشاء منصات للغوص في سواحل المنطقة، بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود بالمنطقة، إضافة إلى تمديد الوقت الزمني لفتح المحلات التجارية في الفترة المسائية، وحل مشاكل الاقتراض لرواد ورائدات الأعمال، إلى جانب مناقشة عددٍ من المواضيع المتعلقة بالاستثمار في محافظة بارق.
إلى ذلك كرم الأمير تركي بن طلال عددًا من الضباط والأفراد من منسوبي الدفاع المدني وطيران الأمن والقطاعات العسكرية والمدنية التي شاركت في إنقاذ المواطن الذي عَلِق في تهامة غرب متنزه السودة الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حلول لعوائق رواد الأعمال في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.