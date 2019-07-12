تأهيل وتدريب مستفيدي برنامج كن عونا

دعت وزارة الحج والعمرة، ومركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، الراغبين والراغبات في التطوع لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440، إلى التسجيل في بوابة برنامج «كن عونا» التطوعي في نسخته الثانية، إذ أطلقت الوزارة ومركز المبادرات هذه البوابة لإتاحة الفرصة للتسجيل أمام الراغبين في التطوع هذا العام.

تأهيل وتدريب

ذكرت وزارة الحج والعمرة ومركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، أن «عملية التسجيل ستتبعها مراحل تتمثل في تأهيل المتطوعين وتدريبهم على كل المجالات التطوعية في موسم الحج، في سبيل تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية، وممارسات عالية الجودة، تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

تقنين المشاركة الاجتماعية

يذكر أن برنامج «كن عونا» أحد برامج الخدمة المجتمعية في وزارة الحج والعمرة، ويهدف إلى تحقيق 4 أمور هي: تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج، عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية، وفق معايير واضحة ومدروسة ومحددة، فضلا عن تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة، بما يواكب أهم وأبرز التطورات، واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

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13 موقعا

تشمل مناطق التطوع 13 موقعا متنوعا، تشمل المنافذ والمطارات ووسائل النقل ومكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر الوجود في كل من: الحرمين الشريفين، والمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس بجدة، وصالة الحجاج بالمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة»، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الوديعة، ومنفذ جديدة عرعر، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومحطة قطار الحرمين.

وحددت وزارة الحج والعمرة مجالات التطوع لتغطي كل المجالات، بحيث تشمل: استقبال وتوديع ضيوف الرحمن، والإرشاد والتوجيه، والترجمة، والتطوع الطبي، والتطوع البيئي، وإكرام وإجلال كبار السن، ومعاونة ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطوع الإعلامي «إعلام جديد»، وسيتاح التسجيل عبر البوابة خلال الرابط:

https:/‏‏‏/‏‏‏volunteer.haj.gov.sa