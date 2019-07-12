تنسيق شامل للعمل التطوعي في موسم الحج

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المبادرات الشبابية بالمنطقة الأمير بدر بن سلطان، أمس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، حضره عدد من مسؤولي الجهات لمناقشة تنسيق العمل التطوعي في موسم الحج العام الحالي.

مبادرات نوعية

استعرض الاجتماع خطط العمل التطوعي المزمع تنفيذها خلال موسم حج هذا العام، إذ قدّمت وزارة الحج والعمرة خطتها التطوعية التي يتخللها تنفيذ عدة مبادرات من بينها: مبادرة «كُن عوناً» الهادفة إلى الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، ومبادرة «صديق الحاج والمعتمر» التي تهدف إلى تعزيز خدمة الحاج والمعتمر وخلق روح المنافسة في الخدمة التطوعية وحسن الضيافة في نفوس أبناء المملكة، أيضاً مبادرة «اشتاقت لكم مكة» التي تُعنى بالترحيب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، كذلك مبادرة «نحبك يا ضيف الرحمن» وتركز على تنفيذ برامج مميزة لاستقبال الحجيج، وبحسب العرض فإن عدد المتطوعين في وزارة الحج والعمرة الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن يزيد عن 3 آلاف متطوع ومتطوعة.

نقل تجربة التطوع

قدّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبذة عن ندوة «العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن» التي عُقدت في جدة مؤخراً بمشاركة 14 جهة حكومية، وجرى خلالها مناقشة الدوافع والأسباب لممارسة العمل التطوع خلال موسمي الحج والعمرة، وأثر المتطوعين في نقل تجربة التطوع وما تحمله من تحديات، وتأثير البعد التاريخي في التطوع الموسمي إيماناً منها بالدور التكاملي مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى مليون متطوع، وكذلك مستهدفات برنامج التحول الوطني لتشجيع العمل التطوعي.

Advertisements

الإنقاذ والسلامة

استعرض الدفاع المدني خطة التطوع لموسم حج العام الحالي التي سينفذها 1315 متطوعا ومتطوعة يشاركون في عدة مهام من بينها: الإنقاذ والسلامة والإسعاف والإطفاء، فيما سيتمّ تنفيذ خمس مبادرات هي: «تطوعي عبادة» لنشر ثقافة التطوع، ومبادرة«وقاية» التي تركز على جوانب السلامة والوقاية، وكذلك «صحتك تهمني» وتُعنى بالرعاية الصحية، وبرنامج «روافد» ويقدم خدمات التثقيف الصحي، إضافة إلى «الإشراف الوقائي» الذي يؤهل المتطوعين للعمل في شبكات الإطفاء بمخيمات الحجيج.

تحسين الحالة الصحية

قدّمت وزارة الصحة نبذة عن خطتها التي ينفذها 1000 متطوع ومتطوعة بهدف تحسين الحالة الصحية لضيوف بيت الله الحرام عن طريق تقديم خدمات التوعية والرعاية الصحية وإجراء الأبحاث العلمية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر السعودي الذي يتولى تنفيذ خطته التطوعية 550 متطوعاً من الجنسين مهمتهم المساعدة في عمليات الإخلاء والإيواء وتقديم الخدمات الاجتماعية.