4 آلاف مبنى لإسكان ضيوف الرحمن في 5 مواقع

أنهت لجنة إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة طلبات إصدار التصاريح الخاصة بإسكان الحجاج لهذا العام حتى تاريخ 7/ 11/ 1440، إذ بلغ إجمالي المباني المصرح لها بالإسكان 4070، وجميعها مطبّقة للاشتراطات، بعد وقوف اللجنة الميدانية عليها والتأكد من ذلك.

وكشفت مصادر لـ«دوت الخليج»، أن «تلك المباني المصرح لها تقع في 5 مواقع بالمشاعر المقدسة، إذ بلغ عدد المباني المصرح لها في منطقة الحرم 543، بطاقة استيعابية بلغت 198629 حاجا، تلتها منطقة العزيزية بـ1899 مبنى بطاقة استيعابية 905087 حاجا. وبلغ عدد المباني المصرح لها في منطقة المسفلة 760، بطاقة استيعابية 280567 حاجا، وفي منطقة الرصيفة 210، بطاقة استيعابية 74098 حاجا، وفي منطقة العتيبية 659، بطاقة استيعابية 267282 حاجا، وبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية 1,725,557 حاجا، فيما بلغ إجمالي الغرف 391552 غرفة».

4 ضوابط اعتمدت عليها تصاريح إسكان الحجاج

1- تأسيس «كود» موحد لإسكان الحجاج والمعتمرين

2- بناء نموذج الحوكمة والهيكل التنظيمي لمنظومة إسكان الحجاج والمعتمرين

3- تطوير السبل لتنظيم سوق العقار خلال استخدام التقنيات الحديثة

4- مراعاة التشريعات والأنظمة والإجراءات وآليات تنفيذ المتطلبات الفنية

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الخطوات الأساسية لإصدار تصاريح إسكان حجاج للمباني الجديدة للمرة الأولى

1- تقديم الطلبات لدى المكاتب الهندسية المعتمدة

2- إرسال الطلب إلكترونيا إلى اللجنة عبر الأقسام التالية:

قسم الاستقبال - قسم التدقيق «فني السلامة الوقائية» - الفرق الميدانية - أعضاء اللجنة الرئيسيين - رئيس اللجنة

3- طباعة التصريح