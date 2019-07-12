180 سيارة إسعاف من المناطق

وفرت وزارة الصحة 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز للعمل في موسم حج هذا العام 1440 من المناطق الصحية المختلفة بالمملكة لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

ووفرت الصحة 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، تم تزويدها بالاحتياجات اللازمة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها، حيث تشتمل على جميع التجهيزات الطبية اللازمة، وكذلك أجهزة إنذار وأجهزة اللاسلكي لسهولة الاتصال، وسرعـة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، كما تم دعمها بالقوى العاملـة المطلوبة لتشغيلهـا من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وسيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافـق الصحية بمناطـق الحج بمـا يتماشى مع تفويج الحجاج وتصعيدهم من منى إلى عرفات، والنفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة، وفي المناطق ذات الكثافة العالية، إضافة إلى ممر المشاة من عرفات لمنى، وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة، وسيتم تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بعد لسيارات الإسعاف.