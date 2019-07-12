تمكين 100 نزيل للعمل في الموسم

وقّعت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة، مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، اتفاقية لتمكين نزلاء إصلاحية العاصمة المقدسة، والمفرج عنهم، من العمل الموسمي في حج العام الحالي 1440.

وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بندر الدويش، أن «هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون، لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، تماشيا مع الخطة الإستراتيجية للمديرية التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء»، مضيفا بأن المشروع سيتيح الفرصة لـ100 نزيل للعمل خلال موسم حج هذا العام بمقابل مادي، وفق ما نصت عليه لوائح التشغيل في السجون.

من جهته، أكد المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن "طبيعة عمل النزلاء مع مشروع الهدي والأضاحي، ستكون في مهن الإشراف وأخرى فنية، وذلك حسب الإمكانات والمؤهلات لكل نزيل، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه، لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ورفع مستوى المشاركة مع الجهات، وتطوير الشراكة مع السجون.