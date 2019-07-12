مطالب بتحسين مستوى معلمي 1439هـ

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل العديد من المعلمين والمعلمات مع وسم “تحسين مستوي معلمي ومعلمات 1439هـ”، وذلك في حركة التطوير التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

وطالب عدد من المعلمين بتحسين مستوى معلمي ومعلمات 1439هـ قبل تطبيق اللائحة، وشكوا من أن راتب المعلم والمعلمة يتساوى مع غير التربوي، حسب قولهم.

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وعلقت أم طلال بقولها: “التحسين أولاً ثم تطبيق اللائحة”.

وغردت نونا بقولها: “نطالب بتحسين المستوى؛ لأنه تم تعييننا على المستوى الرابع وفي قرار التعيين مكتوب المستوى الخامس”.

وقالت أخرى : “والله ظلم سنة كاملة ناقص راتبي 500 ريال وأنا أستحق الخامسة، التربوي ذا اللي أستحق عليه الخامسة مآخذه والله ب 10 آلاف ريال وسنة لحالها معزولة عن البكالوريوس ويجي واحد المستوى الرابع ما تعب في الدبلوم ويساويك في الراتب”.

وقال أحد المعلمين معلقاً على الوسم: “نرجو النظر في أمرنا… تعييننا بكالوريوس تربوي على المستوى الرابع ومرت سنة كاملة ولم يتم تعديل المستوى مع أننا وعدنا أن التعديل سيكون خلال أشهر”.