شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 715 فرداً في قطاعات حرس الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، قرارا بترقية 715 فرداً من منسوبي حرس الحدود، إعتباراً من ١ /١٠/ ١٤٤٠ هـ، بمختلف الرتب العسكرية من جندي إلى رقيب، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود بالمملكة. ورفع الفريق البلوي أسمى عبارات الشكر والعرفان لوزير الداخلية، على دعمه اللامحدود لحرس الحدود ومنسوبيه بشكل عام. وهنأ كافة الأفراد الذين شملتهم الترقية، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، قرارا بترقية 715 فرداً من منسوبي حرس الحدود، إعتباراً من ١ /١٠/ ١٤٤٠ هـ، بمختلف الرتب العسكرية من جندي إلى رقيب، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود بالمملكة. ورفع الفريق البلوي أسمى عبارات الشكر والعرفان لوزير الداخلية، على دعمه اللامحدود لحرس الحدود ومنسوبيه بشكل عام. وهنأ كافة الأفراد الذين شملتهم الترقية، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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