شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تُعلن نتائج قبول الدفعة الثانية للبكالوريوس والدبلوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم (الخميس)، نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440 /1441هـ، على المقاعد الشاغرة من درجتي البكالوريوس والدبلوم، حسب النسب المؤهلة والموزونة بعد الانتهاء من نتائج الدفعة الأولى.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالمحسن القرني، أنه تم تثبيت قبول 9963 طالباً وطالبة في الدفعة الأولى وإصدار الأرقام الجامعية لهم، وتفعيل حساباتهم في أنظمة الجامعة، مؤكداً أن النسب المؤهلة والموزونة للمتقدمين هذا العام تعتبر مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأشار القرني إلى أن نسب القبول لا يتم تحديدها من قِبل الجامعة، بل تعتمد على نسب المتقدمين وحجم الطلب على التخصص، ولا يمكن معرفه أدنى نسبة للقبول إلا بعد انتهاء جميع مراحل القبول أو اكتفاء مقاعد القبول للتخصص.

وشدد على المرشحين في الدفعة الثانية ضرورة تأكيد قبولهم إلكترونياً خلال المدة المحددة والمعلن عنها، لأن عدم تأكيد قبولهم يعني إلغاء ترشيحهم، لافتاً إلى أنه يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات من خلال موقع الجامعة، وأنه سيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12 من الشهر الهجري الجاري عن طريق خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول، حيث يمكن للطالب الذي لم يُقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه الاستفادة منهما وفق ضوابط القبول.