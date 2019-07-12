شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تبدأ تمديد «هوية زائر» لليمنيين.. الأحد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية لمدة 6 أشهر، تبدأ المديرية العامة للجوازات اعتباراً من (الأحد) المقبل، في استقبال طلبات تمديد «هوية زائر».
وبينت الجوازات أنه يتم التجديد وفقا للتالي: من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9/7/1440هـ، ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية 25/11/1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 1440/11/25هـ، من خلال حسابه بمنصة (أبشر)، ومن انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9/7/1440هـ، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد)، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تبدأ تمديد «هوية زائر» لليمنيين.. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.