شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تبدأ تمديد «هوية زائر» لليمنيين.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية لمدة 6 أشهر، تبدأ المديرية العامة للجوازات اعتباراً من (الأحد) المقبل، في استقبال طلبات تمديد «هوية زائر».

وبينت الجوازات أنه يتم التجديد وفقا للتالي: من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9/7/1440هـ، ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية 25/11/1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 1440/11/25هـ، من خلال حسابه بمنصة (أبشر)، ومن انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9/7/1440هـ، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد)، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.