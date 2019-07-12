، السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية يوم السبت 10 / 11 /1440هـ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس.
وقال المركز الإعلامي في النادي:" يبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15 عصراً، فيما يتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:30 عصراً في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر".
وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ (11 / 11 / 1440هـ ) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات ([email protected]) على أن يكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الاثنين – والثلاثاء).
السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12
تقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية يوم السبت 10 / 11 /1440هـ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس.
وقال المركز الإعلامي في النادي:" يبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15 عصراً، فيما يتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:30 عصراً في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر".
وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ (11 / 11 / 1440هـ ) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات ([email protected]) على أن يكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الاثنين – والثلاثاء).
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:27 AM
تقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية يوم السبت 10 / 11 /1440هـ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس.
وقال المركز الإعلامي في النادي:" يبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15 عصراً، فيما يتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:30 عصراً في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر".
وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ (11 / 11 / 1440هـ ) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات ([email protected]) على أن يكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الاثنين – والثلاثاء).
، السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.