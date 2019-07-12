، السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية يوم السبت 10 / 11 /1440هـ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس.

وقال المركز الإعلامي في النادي:" يبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15 عصراً، فيما يتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:30 عصراً في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر".

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ (11 / 11 / 1440هـ ) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات ([email protected]) على أن يكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الاثنين – والثلاثاء).