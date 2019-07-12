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محمد بن مسعود - الدمام - أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بفوزه على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة لينجح بفك عقدة دور الثمانية التي لازمته منذ تتويجه باللقب عام 2004 م، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية في إطار منافسات دور ربع النهائي للبطولة.
سجل ثلاثية نسور قرطاج فرجاني ساسي (52) ويوسف المساكني (60) ونعيم السليتي (90+3).
ويواجه المنتخب التونسي في نصف النهائي منتخب السنغال يوم الأحد القادم.
تونس تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس إفريقيا بثلاثية بمرمى مدغشقرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12
أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بفوزه على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة لينجح بفك عقدة دور الثمانية التي لازمته منذ تتويجه باللقب عام 2004 م، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية في إطار منافسات دور ربع النهائي للبطولة.
سجل ثلاثية نسور قرطاج فرجاني ساسي (52) ويوسف المساكني (60) ونعيم السليتي (90+3).
ويواجه المنتخب التونسي في نصف النهائي منتخب السنغال يوم الأحد القادم.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:26 AM
أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بفوزه على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة لينجح بفك عقدة دور الثمانية التي لازمته منذ تتويجه باللقب عام 2004 م، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية في إطار منافسات دور ربع النهائي للبطولة.
سجل ثلاثية نسور قرطاج فرجاني ساسي (52) ويوسف المساكني (60) ونعيم السليتي (90+3).
ويواجه المنتخب التونسي في نصف النهائي منتخب السنغال يوم الأحد القادم.
، تونس تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس إفريقيا بثلاثية بمرمى مدغشقر ،
المصدر : الخليج 365
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