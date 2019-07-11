السعودية اليوم / مساعدات إنسانية جزائرية لليبيين المتضررين من سوء الأحوال المناخية



الجزائر 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

أرسلت الجزائر مساعدات إنسانية للسكان بمنطقة غات الليبية الحدودية مع الجزائر المتضررين من جراء الفيضانات الأخيرة بسبب الأمطار التي شهدتها تلك المنطقة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن هذه المساعدات تتمثل أساسًا في مواد غذائية وصيدلانية.

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23:18ت م

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